Дабл-дабл Адетокунбо принес «Милуоки» победу над «Филадельфией»
01:16
«Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Филадельфию» со счетом 132:94.
Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который набрал 24 очка и сделал 14 побдоров.
После этого матча «Милуоки» с 37 победами занимает третье место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 39 победами — на второй строчке.
НБА
Регулярный сезон
«Милуоки» — «Филадельфия» — 132:94 (26:17, 24:23, 36:23, 46:31)
24 апреля.
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