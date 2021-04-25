Дабл-дабл Адетокунбо принес «Милуоки» победу над «Филадельфией»

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Филадельфию» со счетом 132:94.

Самым результативным на паркете стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, который набрал 24 очка и сделал 14 побдоров.

После этого матча «Милуоки» с 37 победами занимает третье место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 39 победами — на второй строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Милуоки» — «Филадельфия» — 132:94 (26:17, 24:23, 36:23, 46:31)

24 апреля.