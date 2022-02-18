«Филадельфия» переиграла «Милуоки». Адетокунбо набрал 32 очка

«Милуоки» проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:123.

Разыгрывающий защитник «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 32 очка и 11 подборов. В составе победителей самым результативным стал Джоэл Эмбиид, набравший 42 очка и сделавший 14 подборов.

«Сиксерс» идут на 4-м месте в Восточной конференции, а «Милуоки» — на 5-м.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Филадельфия» — 120:123 (27:24, 34:45, 32:31, 27:23)

М: Я. Адетокунбо (32 + 11 подборов), Холидэй (24), Миддлтон (19), Нвора (18).

Ф: Эмбиид (42 + 14 подборов), Макси (19), Харрис (19), Ньянг (18).