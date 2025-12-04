Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

4 декабря 2025, 07:21

«Милуоки» победил «Детройт»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Милуоки» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:109.

Разыгрывающий защитник «Бакс» Кевин Портер набрал 26 очков и стал самым результативным игроком встречи. Форвард Яннис Адетокунбо провел на паркете всего 3 минуты и набрал 2 очка.

В других встречах «Хьюстон» обыграл «Сакраменто» (121:95), «Даллас» победил «Майами» (118:108).

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Детройт» — 113:109 (21:30, 28:22, 29:33, 35:24)

М: Портер (26), Роллинз (22), Грин (19), Симс (15 + 14 подборов).

Д: Харрис (20), Каннингем (17), Айви (15).

«Хьюстон» — «Сакраменто» — 121:95 (28:26, 23:26, 36:19, 34:24)

Х: Шенгюн (28 + 10 подборов), Дюрант (24), Томпсон (20 + 12 подборов), Смит (14).

С: Рейно (25), Монк (25), Уэстбрук (12), Дерозан (12).

«Даллас» — «Майами» — 118:108 (28:33, 36:21, 29:26, 25:28)

Д: Флэгг (22), Маршалл (18), Дэвис (17 + 17 подборов), Томпсон (17).

М: Уэйр (22 + 10 подборов), Адебайо (21), Хирро (20).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
БК Детройт Пистонс
БК Майами Хит
БК Милуоки Бакс
БК Сакраменто Кингз
БК Хьюстон Рокетс
Читайте также
ЧМ-2026: 40-летний вратарь Кабо-Верде по прозвищу "Бабуля" стал героем и расплакался, статистика позора Испании, тренера Туниса рассчитали
«Какая битва!» Гейджи разбил Топурию в бою у Белого дома и заявил, что ему нет равных
«Чемпионом станут Нидерланды. С интересом буду следить за Узбекистаном». Колонка Черчесова
Популярное видео
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Бруклин» победил «Чикаго», Дёмин набрал 10 очков

Форвард «Чикаго» Эссенг выбыл до конца сезона-2025/26
Новости
RSS RSS
Все новости