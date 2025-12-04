«Милуоки» победил «Детройт»

«Милуоки» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:109.

Разыгрывающий защитник «Бакс» Кевин Портер набрал 26 очков и стал самым результативным игроком встречи. Форвард Яннис Адетокунбо провел на паркете всего 3 минуты и набрал 2 очка.

В других встречах «Хьюстон» обыграл «Сакраменто» (121:95), «Даллас» победил «Майами» (118:108).

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Детройт» — 113:109 (21:30, 28:22, 29:33, 35:24)

М: Портер (26), Роллинз (22), Грин (19), Симс (15 + 14 подборов).

Д: Харрис (20), Каннингем (17), Айви (15).

«Хьюстон» — «Сакраменто» — 121:95 (28:26, 23:26, 36:19, 34:24)

Х: Шенгюн (28 + 10 подборов), Дюрант (24), Томпсон (20 + 12 подборов), Смит (14).

С: Рейно (25), Монк (25), Уэстбрук (12), Дерозан (12).

«Даллас» — «Майами» — 118:108 (28:33, 36:21, 29:26, 25:28)

Д: Флэгг (22), Маршалл (18), Дэвис (17 + 17 подборов), Томпсон (17).

М: Уэйр (22 + 10 подборов), Адебайо (21), Хирро (20).