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28 февраля 2025, 06:37

«Милуоки» победил «Денвер», Адетокунбо оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент

«Милуоки» переиграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:112.

Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 28 очков и 19 подборов. Центровой «Наггетс» Никола Йокич отметился трипл-даблом — 32 очка, 14 подборов и 10 передач.

«Милуоки» с результатом 33-25 идет на 5-м месте в Восточной конференции. «Денвер» идет на 3-й строчке в Западной конференции — 38-21.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Денвер» — 121:112 (30:30, 24:27, 30:24, 37:31)

М: Я. Адетокунбо (28 + 19 подборов), Б. Лопес (22), Лиллард (19), Кузма (16).

Д: Йокич (32 + 14 подборов + 10 передач), Дж. Мюррэй (20), К. Браун (13 + 10 подборов).

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Баскетбол
НБА
БК Денвер Наггетс
БК Милуоки Бакс
Никола Йокич
Яннис Адетокунбо
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