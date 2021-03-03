«Денвер» на выезде разгромил «Миллуоки»

«Денвер» в матче регулярного сезона НБА 3 марта на выезде одержал победу над «Милуоки» (128:97).

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, который набрал 37 очков, сделал 11 подборов и отдал 10 результативных передач.

После этой победы «Денвер» поднялся на седьмое место в Западной конфереции, «Бакс» — третьи на «Востоке».

НБА. Регулярный сезон

«Милуоки» — «Денвер» — 97:128 (23:37, 27:27, 30:35, 17:29)

3 марта.