«Денвер» на выезде разгромил «Миллуоки»
07:37
«Денвер» в матче регулярного сезона НБА 3 марта на выезде одержал победу над «Милуоки» (128:97).
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, который набрал 37 очков, сделал 11 подборов и отдал 10 результативных передач.
После этой победы «Денвер» поднялся на седьмое место в Западной конфереции, «Бакс» — третьи на «Востоке».
НБА. Регулярный сезон
«Милуоки» — «Денвер» — 97:128 (23:37, 27:27, 30:35, 17:29)
3 марта.
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