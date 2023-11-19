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Сегодня, 06:51

«Милуоки» победил «Даллас» благодаря 40 очкам Адетокунбо

Руслан Минаев
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«Милуоки» дома обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 132:125.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо — 40 очков.

«Милуоки» одержал третью победу подряд. Команда занимает третье место в турнирной таблице «Востока» — 9 побед после 13 игр.

«Даллас» с 9 победами после 13 матчей на третьей строчке «Запада».
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«Нью-Орлеан» — «Миннесота» — 120:121 (35:27, 29:32, 31:26, 25:36)

Н: Ингрэм (30+7 подборов), Валанчюнас (26+11 подборов)

М: Таунс (29+9 передач), Эдвардс (23), Гобер (17+11)

19 ноября. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».

«Милуоки» — «Даллас» — 132:125 (33:34, 27:24, 29:40, 43:27)

М: Адетокунбо (40+15+7), Лиллард (27+12 передач), Коннотон (16)

Д: Ирвинг (39+6 передач), Дончич (35+9+9), Хардуэй (17)

19 ноября. Милуоки. «Fiserv Forum».

«Сан-Антонио» — «Мемфис» — 108:120 (35:26, 33:25, 26:36, 14:33)

С: Джонсон (22), Вембаньяма (19+13 подборов+8 блок-шотов), Коллинз (16+7 подборов)

М: Джексон (27), Бэйн (26)

19 ноября. Сан-Антонио. «AT&T Center».

"Чикаго" - «Майами» — 102:97 (14:26, 26:24, 28:26, 34:21)

Ч: Дерозан (23), Вучевич (15+8 подборов)

М: Батлер (25), Адебайо (24+10 подборов), Робинсон (17+7 передач)

19 ноября. Чикаго. «United Center».

НБА
БК Даллас Маверикс
БК Майами Хит
БК Мемфис Гриззлиз
БК Милуоки Бакс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Чикаго Буллз
Сан-Антонио Спёрс
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