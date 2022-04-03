«Даллас» на выезде победил «Милуоки»

«Даллас» победил «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА. Игра завершилась со счетом 118:112.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Лука Дончич. У него в активе 32 очка. У «Милуоки» 28 очков набрал Яннис Адетокунбо.

«Даллас» занимает 4-е место в Западной конференции. «Милуоки» находится на третьей позиции в Восточной конференции.

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«Милуоки» — «Даллас» — 112:118 (33:25, 22:32, 32:33, 25:28)

3 апреля. Милуоки. «Fiserv Forum».