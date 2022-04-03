Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 22:56

«Даллас» на выезде победил «Милуоки»

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Даллас» победил «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА. Игра завершилась со счетом 118:112.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Лука Дончич. У него в активе 32 очка. У «Милуоки» 28 очков набрал Яннис Адетокунбо.

«Даллас» занимает 4-е место в Западной конференции. «Милуоки» находится на третьей позиции в Восточной конференции.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Милуоки» — «Даллас» — 112:118 (33:25, 22:32, 32:33, 25:28)

3 апреля. Милуоки. «Fiserv Forum».

БК Даллас Маверикс
БК Милуоки Бакс
0
Читайте также
Он был боссом мирового хоккея почти 30 лет. Теперь ему угрожают санкциями за связи с Россией
Шамиль Тарпищев: «Когда Медведев играл в Америке я вообще не слышал свиста на трибунах»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Бостон» победил «Вашингтон» в НБА
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости