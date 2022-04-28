«Милуоки» вышел во второй раунд плей-офф НБА

«Милуоки» переиграл «Чикаго» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 116:100. «Бакс» выиграли серию — 4-1.

Соперником «Милуоки» по второму раунду будет «Бостон», который в первом раунде переиграл «Бруклин» (4-0).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Милуоки» — «Чикаго» — 116:100 (34:18, 26:24, 31:26, 25:32)

М: Я. Адетокунбо (33), Коннотон (20), Портис (14 + 17 подборов).

Ч: Уильямс (23), Вучевич (19 + 16 подборов), Уайт (17).

Счет в серии: 4-1.