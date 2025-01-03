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«Милуоки» уступил «Бруклину», Адетокунбо оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милуоки» на своем паркете проиграл «Бруклину» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:113. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл — 27 очков и 13 подборов.

В другой встрече «Оклахома-Сити» дома выиграла у «Клипперс» — 116:98. Разыгрывающий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 29 очков и стал самым результативным игроком встречи.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Бруклин» — 110:113 (23:30, 31:36, 31:28, 25:19)

М: Я. Адетокунбо (27 + 13 подборов), Лиллард (23), Портис (15),Миддлтон (12).

Б: К. Джонсон (26), Томас (24), Клэкстон (16 + 11 подборов), Уилсон (13).

«Оклахома» — «ЛА Клипперс» — 116:98 (22:30, 26:22, 42:20, 26:26)

О: Гилджес-Александер (29), Джейлен Уильямс (18), Хартенштайн (11), Митчелл (11).

К: Коффи (26), Бамба (12), Портер (11), Зубац (11).

Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Милуоки Бакс
Оклахома-Сити Тандер
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