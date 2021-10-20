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«Милуоки» выиграл у «Бруклина» в стартовом матче сезона в НБА

06:01
20 октября. «Милуоки» — «Бруклин» — 127:104. Фото Twitter
20 октября. «Милуоки» — «Бруклин» — 127:104. Фото Twitter
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«Милуоки» обыграл «Бруклин» (127:104) в матче регулярного чемпионата НБА. Это была стартовая игра нового сезона в лиге.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 32 очка и сделавший 14 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Бруклин» — 127:104 (37:25, 29:34, 31:26, 30:19)

М: Я.Адетокунбо (32 + 14 подборов), Миддлтон (20), Коннотон (20).

Б: Дюрант (32 + 11 подборов), Миллс (21), Харден (20).

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Евгений Козинов все материалы автора
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