«Милуоки» выиграл у «Бруклина» в стартовом матче сезона в НБА
«Милуоки» обыграл «Бруклин» (127:104) в матче регулярного чемпионата НБА. Это была стартовая игра нового сезона в лиге.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, набравший 32 очка и сделавший 14 подборов.
НБА
Регулярный чемпионат
«Милуоки» — «Бруклин» — 127:104 (37:25, 29:34, 31:26, 30:19)
М: Я.Адетокунбо (32 + 14 подборов), Миддлтон (20), Коннотон (20).
Б: Дюрант (32 + 11 подборов), Миллс (21), Харден (20).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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