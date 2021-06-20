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«Милуоки» обыграл «Бруклин» в овертайме и вышел в финал Восточной конференции

06:33
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«Милуоки» обыграл «Бруклин» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НБА — 115:111 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, на его счету 48 очков.

Благодаря победе «Милуоки» вышел в финал Восточной конференции, в котором встретится с победителем серии «Филадельфия» — «Атланта» (счет в серии — 3-3, седьмой матч состоится 21 июня).

НБА

Плей-офф

Восток

Второй раунд

Седьмой матч

«Бруклин» — «Милуоки» — 111:115 ОТ (28:25, 25:22, 28:35, 28:27, 2:6)

 Б: Дюрант (48), Харден (22), Гриффин (17 + 11 подборов)

М: Адетокумбо (40 + 13 подборов), Миддлтон (23 + 10 подборов), Лопес (17)

20 июня.

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Иван Торопцев все материалы автора
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