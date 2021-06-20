«Милуоки» обыграл «Бруклин» в овертайме и вышел в финал Восточной конференции
«Милуоки» обыграл «Бруклин» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф НБА — 115:111 ОТ.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бруклина» Кевин Дюрант, на его счету 48 очков.
Благодаря победе «Милуоки» вышел в финал Восточной конференции, в котором встретится с победителем серии «Филадельфия» — «Атланта» (счет в серии — 3-3, седьмой матч состоится 21 июня).
НБА
Плей-офф
Восток
Второй раунд
Седьмой матч
«Бруклин» — «Милуоки» — 111:115 ОТ (28:25, 25:22, 28:35, 28:27, 2:6)
Б: Дюрант (48), Харден (22), Гриффин (17 + 11 подборов)
М: Адетокумбо (40 + 13 подборов), Миддлтон (23 + 10 подборов), Лопес (17)
20 июня.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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