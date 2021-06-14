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«Милуоки» победил «Бруклин» и сравнял счет в серии

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«Милуоки» сравнял счет в серии с «Бруклином». Фото БК «Милуоки», Twitter
«Милуоки» сравнял счет в серии с «Бруклином». Фото БК «Милуоки», Twitter
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«Милуоки» нанес поражение «Бруклину» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НБА. Встреча, состоявшаяся на площадке «оленей», завершилась со счетом 107:96 в пользу хозяев.

«Милуоки», уступавший в серии со счетом 0-2, сумел сравнять счет в противостоянии.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2020-2021/

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