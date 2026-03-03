«Милуоки» с Адетокунбо проиграл «Бостону» на своем паркете

«Бостон» победил «Милуоки» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 108:81.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Селтикс» Пэйтон Притчард — у него 25 очков. Греческий форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо сыграл после восстановления от травмы (он пропустил 15 матчей) и набрал 19 очков и выполнил 10 подборов.

«Милуоки» (26-34) располагается на 11-м месте в таблице Восточной конференции. «Бостон» (41-20) идет на втором месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Бостон» — 81:108 (20:30, 23:27, 22:26, 16:25)

М: Адетокунбо (19 очков + 11 подборов), Диенг (13), Портис (12)

Б: Притчард (25), Гонсалес (18 + 16 подборов), Уайт (18)

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