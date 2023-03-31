«Бостон» на выезде обыграл «Милуоки». Тейтум набрал 40 очков

«Бостон» обыграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 140:99.

Форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум стал самым результативным игроком встречи, набрав 40 очков.

«Милуоки» с результатом 55-22 лидирует в Восточной конференции. «Бостон» располагается на второй строчке — 53-24.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Бостон» — 99:140 (26:34, 21:41, 27:39, 25:26)

М: Я. Адетокунбо (24), Миддлтон (13), Портис (12 + 10 подборов).

Б: Тейтум (40), Браун (30), Хорфорд (14), Брогдон (14).