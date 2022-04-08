Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Бостон»
«Милуоки» на своем паркете обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:121. «Бакс» прервали трехматчевую победную серию «Селтикс».
В другой встрече «Торонто» благодаря трипл-даблу Паскаля Сиакама обыграл «Филадельфию» — 119:114.
НБА
Регулярный чемпионат
«Милуоки» — «Бостон» — 127:121 (36:29, 33:30, 33:38, 25:24)
М: Холидэй (29), Я. Адетокунгбо (29 + 11 подборов), Миддлтон (22).
Б: Смарт (29), Тайс (22), Браун (22 + 10 подборов + 11 передач), Уайт (19).
«Торонто» — «Филадельфия» — 119:114 (26:33, 30:27, 31:25, 32:29)
Т: Сиакам (37 + 11 подборов + 12 передач), Трент (30), Ачиува (20).
Ф: Эмбиид (30 + 10 подборов), Макси (22), Грин (18).
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