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Миллсэп хочет контракт на 5,9 миллиона долларов

05:11

Форвард Пол Миллсэп рассчитывает найти себе новую команду в НБА. Летом он стал свободным агентом, покинув «Денвер».

По информации Bleacher Report, «Голден Стэйт», «Бруклин», «Атланта», «Нью-Орлеан», «Филадельфия», «Миннесота» и «Денвер» заинтересованы в 36-летнем американце. Сам игрок рассчитывает на контракт минимум на 5,9 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Миллсэп сыграл в 56 матчах, набирая в среднем по 9,0 очка и 4,7 подбора.

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Евгений Козинов все материалы автора

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