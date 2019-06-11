Михайловский снял свою кандидатуру с драфта НБА-2019

Атакующий защитник саратовского "Автодора" и сборной России Никита Михайловский не примет участие в драфта НБА, который пройдет 20 июня в Нью-Йорке, сообщил "Известиям" агент игрока Игорь Рубин.

Один из самых талантливых российских баскетболистов 18-летний Михайловский в апреле объявил о решении выставить свою кандидатуру на драфт нынешнего года. До 10 июня россиянин мог отказаться от участия, что он и сделал. Рубин пояснил, что через год у молодого игрока саратовского клуба шансы быть выбранным в первом раунде только увеличатся.

В сезоне-2018/19 Михайловский провел 25 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем за игру 5,8 очка, 2,2 подбора и 0,7 передачи, и был признан лучшим молодым игроком лиги.

Таким образом, драфт Национальной баскетбольной ассоциации вновь пройдет без участия российских баскетболистов. В последний раз представитель России был выбран на драфте НБА в 2013 году: форвард люберецкого "Триумфа" Сергей Карасев был задрафтован "Кливлендом" под 19-м номером. (Игорь Барышев)

Все про НБА - здесь.