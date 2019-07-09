Михаил Прохоров: "Бруклин" в какой-то момент даст нам чемпионство"

Российский бизнесмен Михаил Прохоров, который является основным владельцем "Бруклина", прокомментировал подписание звездных свободных агентов. С "Нетс" контракты заключили Кевин Дюрант, Кайри Ирвинг​ и Деандре Джордан.

– Мы не ставим своей целью захват Нью-Йорка, – цитирует USA Sports Прохорова. – Мы постоянно развиваем команду, которая в какой-то момент, в не слишком отдаленном будущем, даст нам чемпионство.

Часть стратегии за последние три года состояла в том, чтобы собрать хороших молодых игроков и очистить пространство в платежной ведомости, чтобы получить какой-то крупный талант, что мы и сделали.

Мы очень ценим болельщиков в Нью-Йорке и благодарны им за поддержку и терпение. Конечно, хотим отплатить за это доверие командой, которая действительно достойна этого, и я уверен, что мы на правильном пути.