Миддлтон повторил достижение Карима Абдул-Джаббара

Форвард «Милуоки» Крис Миддлтон стал вторым игроком в истории «Бакс», который набрал не меньше 35 очков, 8 подборов и 8 передач в матче плей-офф. Первым игроком «Бакс», которому удалось добиться таких показателей в плей-офф, был легендарный центровой Карим Абдул-Джаббар, сообщает пресс-служба НБА.

Khris Middleton (36 PTS) goes for 21 in the 3rd and 9 in OT to keep the @Bucks season going! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/ORAQrRMYPS — NBA.com/Stats (@nbastats) September 7, 2020

36 очков, 8 подборов и 8 передач Миддлтона помогли «Милуоки» победить «Майами» в овертайме и избежать поражения в серии второго раунда плей-офф от «Майами» (118:115 ОТ).