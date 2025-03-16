«Мемфис» вывел из обращения 9-й номер Тони Аллена

«Мемфис» провел церемония в честь бывшего защитника Тони Аллена.

Майка с 9-м номером, под которой американец выступал, была выведена из обращения клуба.

«Я очень благодарен за это. Я буду под сводами [арены]. Многие не понимают, что это значит», — сказал Аллен.

Аллен играл за «Мемфис» с 2010 по 2017 год. В составе «Гриззлиз» он выходил в финал Западной конференции в плей-офф НБА-2013.

За «Мемфис» Аллен провел 462 матча и в среднем набирал 8,9 очка, 4,3 подбора и 1,7 перехвата. Он шесть раз входил в символические сборные защиты по итогам сезона НБА.