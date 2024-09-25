Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 01:35

«Мемфис» выведет из обращения игровой номер Тони Аллена

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Мемфис» выведет из обращения 9-й номер, под которым за команду выступал атакующий защитник Тони Аллен.

Церемония чествования игрока пройдет 15 марта 2025 года во время домашнего матча «Гриззлис» против «Майами».

Аллен станет третьим баскетболистом в истории «Мемфиса», чей номер будет выведен из обращения. До него «Гриззлис» выводили из обращения номера Зака Рэндолфа и Марка Газоля.

Аллен выступал за «Мемфис» с 2010 по 2017 год, его лучшим достижением с командой стал выход в финал Западной конференции в 2013 году.

БК Мемфис Гриззлиз
Читайте также
ВС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска
Русская легкоатлетка Энгквист-Нарожиленко в третий раз заболела раком
В России наступает отопительный сезон. Что нужно знать
В Госдуме объяснили решение Шольца по ударам западным оружием вглубь России
Амарала обвинили в неумении работать со звездами. Что происходит в «Спартаке» после дерби с «Динамо»
Украина попросила МОК не допускать детей из России на турниры под флагом
Популярное видео
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Имеля vs Оливейра, Фомич vs Морроу, Кузьмин vs Севейдж: прямой эфир
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости