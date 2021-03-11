«Мемфис» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:112.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Гриззлиз» Йонас Валанчюнас, на его счету 29 очков. Литовец сделал дабл-дабл, набрав 20 подборов.

«Мемфис» занимает 9-е место в Западной конференции, «Вашингтон» идет на 12-й строчке в Восточной конференции.

НБА

Регулярный сезон

«Мемфис» — «Вашингтон» — 127:112 (35:26, 32:36, 27:23, 33:27)

М: Валанчюнас (29+20 подборов), Морант (21+10 передач), Бэйн (20)

В: Бил (21), Уэстбрук (20+10 подборов), Авдия, Бертанс (оба — 13)