«Мемфис» обыграл «Вашингтон»
06:27
«Мемфис» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:112.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Гриззлиз» Йонас Валанчюнас, на его счету 29 очков. Литовец сделал дабл-дабл, набрав 20 подборов.
«Мемфис» занимает 9-е место в Западной конференции, «Вашингтон» идет на 12-й строчке в Восточной конференции.
НБА
Регулярный сезон
«Мемфис» — «Вашингтон» — 127:112 (35:26, 32:36, 27:23, 33:27)
М: Валанчюнас (29+20 подборов), Морант (21+10 передач), Бэйн (20)
В: Бил (21), Уэстбрук (20+10 подборов), Авдия, Бертанс (оба — 13)
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