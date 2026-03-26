«Сан-Антонио» победил «Мемфис», Вембаньяма оформил дабл-дабл
«Сан-Антонио» на выезде переиграл «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:98. Центровой «Спэрс» Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл — 19 очков и 15 подборов.
В других встречах «Детройт» в овертайме проиграл «Атланте» (129:130 ОТ), «Бостон» победил «Оклахому» (119:109), «Кливленд» потерпел поражение от «Майами» (103:120).
НБА
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Атланта» — 129:130 OT (29:37, 26:36, 40:25, 26:23, 8:9)
Д: Дюрен (26 + 14 подборов), Харрис (22), Дженкинс (19 + 10 передач), Д. Робинсон (17).
А: Макколлум (27), Джонсон (27 + 12 передач), Александер-Уокер (21), Дэниэлс (16 + 13 подборов).
«Бостон» — «Оклахома-Сити» — 119:109 (20:31, 29:22, 39:30, 31:26)
Б: Браун (31), Тейтум (19 + 12 подборов), Притчард (14), Кета (13).
О: Гилджес-Александер (33), Дорт (14), Холмгрен (10).
«Кливленд» — «Майами» — 103:120 (19:28, 27:35, 37:20, 20:37)
К: Митчелл (28), Харден (18), Меррилл (18), Эллис (17).
М: Пауэлл (19), Хирро (18), Адебайо (17 + 10 подборов), Ларссон (14), Хакес (14).
«Мемфис» — «Сан-Антонио» — 98:123 (19:38, 25:19, 20:41, 34:25)
М: Джексон (20), Проспер (17), Джарро (15).
С: Вембаньяма (19 + 15 подборов), Васселл (19), Касл (15), К. Джонсон (15).