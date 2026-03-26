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26 марта, 05:32

«Сан-Антонио» победил «Мемфис», Вембаньяма оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент

«Сан-Антонио» на выезде переиграл «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:98. Центровой «Спэрс» Виктор Вембаньяма оформил дабл-дабл — 19 очков и 15 подборов.

В других встречах «Детройт» в овертайме проиграл «Атланте» (129:130 ОТ), «Бостон» победил «Оклахому» (119:109), «Кливленд» потерпел поражение от «Майами» (103:120).

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Атланта» — 129:130 OT (29:37, 26:36, 40:25, 26:23, 8:9)

Д: Дюрен (26 + 14 подборов), Харрис (22), Дженкинс (19 + 10 передач), Д. Робинсон (17).

А: Макколлум (27), Джонсон (27 + 12 передач), Александер-Уокер (21), Дэниэлс (16 + 13 подборов).

«Бостон» — «Оклахома-Сити» — 119:109 (20:31, 29:22, 39:30, 31:26)

Б: Браун (31), Тейтум (19 + 12 подборов), Притчард (14), Кета (13).

О: Гилджес-Александер (33), Дорт (14), Холмгрен (10).

«Кливленд» — «Майами» — 103:120 (19:28, 27:35, 37:20, 20:37)

К: Митчелл (28), Харден (18), Меррилл (18), Эллис (17).

М: Пауэлл (19), Хирро (18), Адебайо (17 + 10 подборов), Ларссон (14), Хакес (14).

«Мемфис» — «Сан-Антонио» — 98:123 (19:38, 25:19, 20:41, 34:25)

М: Джексон (20), Проспер (17), Джарро (15).

С: Вембаньяма (19 + 15 подборов), Васселл (19), Касл (15), К. Джонсон (15).

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БК Майами Хит
БК Мемфис Гриззлиз
Оклахома-Сити Тандер
Сан-Антонио Спёрс
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