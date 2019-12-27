«Мемфис» прервал победную серию «Оклахомы» из четырех матчей
06:21
«Оклахома» (15-15) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграла «Мемфису» (12-20) — 97:110. Хозяева уступили впервые за пять встреч. Самым результативным игроком стал их защитник Крис Пол, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 11 передач.
Баскетбол
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Регулярный сезон
«Оклахома» — «Мемфис» — 97:110 (18:23, 29:26, 27:37, 23:24)
О: Пол (23+ 11 передач), Гилджес-Александер (21)
М: Валанчюнас (21)
27 декабря.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/
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