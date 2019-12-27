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«Мемфис» прервал победную серию «Оклахомы» из четырех матчей

06:21
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«Оклахома» (15-15) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА проиграла «Мемфису» (12-20) — 97:110. Хозяева уступили впервые за пять встреч. Самым результативным игроком стал их защитник Крис Пол, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 11 передач.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Оклахома» — «Мемфис» — 97:110 (18:23, 29:26, 27:37, 23:24)

О: Пол (23+ 11 передач), Гилджес-Александер (21)

М: Валанчюнас (21)

27 декабря.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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