«Мемфис» победил «Портленд», «Шарлотт» проиграл «Денверу»

«Мемфис» победил «Портленд» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 119:96.

«Гриззлис» одержали вторую победу подряд. Они занимают девятое место в таблице Западной конференции (11 побед, 13 поражений). «Трейл Блэйзерс» идут на 10-м месте (9-15).

В другом матче игрового дня «Денвер» на выезде обыграл «Шарлотт» — 115:106.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Денвера» Джамал Мюррей — у него 34 очка.

«Наггетс» одержали третью победу подряд. Они занимают второе место в Западной конференции (17-6). «Хорнетс» (7-17) расположились на 12-м месте в Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Портленд» — 119:96 (40:20, 26:26, 26:32, 27:18)

М: Альдама (22 очка), Колдуэлл-Поуп (16), Уэллс (16)

П: Грант (21), Шарпе (17), Авдия (17)

«Шарлотт» — «Денвер» — 106:115 (34:34, 24:23, 23:30, 25:28)

Ш: Бриджес (24), Миллер (17), Симпсон (16)

Д: Мюррэй (34), Йокич (28 + 11 передач), Хардуэй (14)