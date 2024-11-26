22 очка Моранта помогли «Мемфису» победить «Портленд»
«Мемфис» на своем паркете обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:98.
Самым результативными игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Гриззлиз» Джа Морант, набравший 22 очка и сделавший 2 подбора.
НБА
Регулярный чемпионат
«Мемфис» — «Портленд» — 123:98 (36:24, 29:30, 27:21, 31:23)
М: Морант (22), Джексон (21), Альдама (13), Хафф (12), Кеннард (11), Кларк (11).
П: Авдия (17), Шарп (15), Бэнтон (11), Грант (11).
26 ноября. Мемфис. «FedExForum».
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