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Сегодня, 06:44

22 очка Моранта помогли «Мемфису» победить «Портленд»

Даниил Аршавский
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«Мемфис» на своем паркете обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:98.

Самым результативными игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Гриззлиз» Джа Морант, набравший 22 очка и сделавший 2 подбора.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Портленд» — 123:98 (36:24, 29:30, 27:21, 31:23)

М: Морант (22), Джексон (21), Альдама (13), Хафф (12), Кеннард (11), Кларк (11).

П: Авдия (17), Шарп (15), Бэнтон (11), Грант (11).

26 ноября. Мемфис. «FedExForum».

Баскетбол
НБА
БК Мемфис Гриззлиз
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
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