«Мемфис» подписал контракт на 4 миллиона долларов с Тилли
«Мемфис» подписал новый контракт с форвардом Киллианом Тилли. Соглашение с 23-летним французом рассчитано на 2 года, за которые он заработает 4 миллиона долларов.
Тилли не был выбран на драфте, но сумел проюиться в состав, когда несколько игроков «Гризлис» попали в антиковидный протокол.
В этом сезоне Тилли сыграл в 22 матчах, набирая в среднем по 3,4 очка и 1,7 подбора в среднем за матч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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