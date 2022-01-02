«Мемфис» подписал контракт на 4 миллиона долларов с Тилли

«Мемфис» подписал новый контракт с форвардом Киллианом Тилли. Соглашение с 23-летним французом рассчитано на 2 года, за которые он заработает 4 миллиона долларов.

Тилли не был выбран на драфте, но сумел проюиться в состав, когда несколько игроков «Гризлис» попали в антиковидный протокол.

В этом сезоне Тилли сыграл в 22 матчах, набирая в среднем по 3,4 очка и 1,7 подбора в среднем за матч.