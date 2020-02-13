«Мемфис» переиграл «Портленд», «Миннесота» уступила «Шарлотт»
06:35
«Мемфис» обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА (111:104).
В другой встрече «Миннесота» дома уступила «Шарлотт» (108:115).
НБА
Регулярный чемпионат
«Мемфис» — «Портленд» — 111:104 (31:27, 36:36, 25:19, 19:22)
М: Кларк (27), Морант (20), Валанчюнас (12 + 18 подборов).
П: Макколлум (23), Саймонс (22), Лиллард (20 + 10 передач).
«Миннесота» — «Шарлотт» — 108:115 (36:28, 30:22, 21:31, 21:34)
М: Бизли (28), Расселл (26 + 11 передач), Эрнангомес (16 + 12 подборов).
Ш: Грэм (28), Монк (25), Бриджес (20).
Дополнительная информация: