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«Мемфис» переиграл «Портленд», «Миннесота» уступила «Шарлотт»

06:35
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«Мемфис» обыграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА (111:104).

В другой встрече «Миннесота» дома уступила «Шарлотт» (108:115).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Портленд» — 111:104 (31:27, 36:36, 25:19, 19:22)

М: Кларк (27), Морант (20), Валанчюнас (12 + 18 подборов).

П: Макколлум (23), Саймонс (22), Лиллард (20 + 10 передач).

«Миннесота» — «Шарлотт» — 108:115 (36:28, 30:22, 21:31, 21:34)

М: Бизли (28), Расселл (26 + 11 передач), Эрнангомес (16 + 12 подборов).

Ш: Грэм (28), Монк (25), Бриджес (20).

Дополнительная информация:

http://sport-express.ru/basketball/L/men/nba/

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