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18 января, 22:36

«Мемфис» победил «Орландо» в матче НБА в Лондоне

«Мемфис» обыграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:109.

Игра прошла в Лондоне. Самым результативным баскетболистом встречи стал защитник «Гриззлис» Джа Морант, набравший 24 очка.

15 января команды провели матч в Берлине, тогда «Орландо» победил со счетом 118:111.

«Мемфис» занимает 11-е место в таблице Западной конференции НБА с 18 победами в 41 матче. «Орландо» идет седьмым на «Востоке» с 23 победами в 42 играх.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Орландо» — 126:109 (40:23, 32:30, 28:28, 26:28)

М: Морант (24 + 13 передач), Ландейл (21), Дж. Джексон (17)

О: Блэк (19), Картер (18), Банкеро (16)

18 января. Лондон. «O2 Arena».

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БК Мемфис Гриззлиз
БК Орландо Мэджик
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