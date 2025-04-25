«Оклахома» третий раз переиграла «Мемфис»

«Оклахома» обыграла «Мемфис» в третьем матче первого раунда плей-офф НБА — 114:108. Счет в серии стал 3-0.

Центровой «Тандер» Шэй Гилджес-Александер стал самым результативным игроком встречи — 31 очко.

Четвертый матч состоится в субботу, 26 апреля, и начнется в 22.30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Третий матч

«Мемфис» — «Оклахома» — 108:114 (40:29, 37:22, 18:36, 13:27)

М: Пиппен (28), Джарен Джексон (22), Морант (15), Альдама (14).

О: Гилджес-Александер (31), Джейлен Уильямс (26), Холмгрен (24).