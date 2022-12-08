«Мемфис» обыграл «Оклахому». Морэнт оформил трипл-дабл

«Мемфис» на своем паркете переиграл «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:102. Разыгрывающий защитник «Гриззлис» Джа Морэнт оформил трипл-дабл.

В других встречах «Чикаго» обыграл «Вашингтон» (115:111), «Нью-Орлеан» выиграл у «Детройта» (104:98), «Милуоки» одержал победу над «Сакраменто» (126:113), «Миннесота» взяла верх над «Индианой» (121:115).

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Вашингтон» — 115:111 (29:22, 23:27, 28:32, 35:30)

Ч: Дерозан (27), Лавин (25), Вучевич (25 + 10 подборов).

В: Порзингис (28), Кузма (21), Моррис (17).

«Мемфис» — «Оклахома-Сити» — 123:102 (27:25, 30:27, 37:35, 29:15)

М: Морэнт (26 + 13 подборов + 11 передач), Брукс (24), Кларк (17).

О: Гилджес-Александер (26), Мэнн (12), Оморуйи (11).

«Нью-Орлеан» — «Детройт» — 104:98 (27:28, 29:15, 23:30, 25:25)

Н: Уильямсон (29 + 10 подборов), Мерфи (20), Маршалл (17).

Д: Бей (25), Хэйс (17 + 11 передач), Беркс (14).

«Милуоки» — «Сакраменто» — 126:113 (34:29, 34:32, 29:33, 29:19)

М: Я. Адетокунбо (35), Холидэй (31), Б. Лопес (17).

С: Сабонис (23 + 12 подборов), Барнс (20), Монк (16).

«Миннесота» — «Индиана» — 121:115 (35:17, 28:44, 27:29, 31:25)

М: Расселл (28), Эдвардс (26), Гобер (16 + 20 подборов).

И: Халибертон (26 + 15 передач), Хилд (26), Тернер (23).