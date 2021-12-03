«Мемфис» одержал самую крупную победу в истории НБА
«Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Оклахому» со счетом 152:79.
Эта победа с разницей в 73 очка стала самой крупной в истории лиги. Предыдущий рекорд был установлен 17 декабря 1991 года — тогда «Кливленд» обыграл «Майами» со счетом 148:80. При этом «Мемфис» по ходу матча имел преимущество в 78 очков.
После этого матча «Мемфис» с 12 победами занимает пятое место в Западной конференции, «Оклахома» с 6 победами — на 13-й строчке.
НБА
Регулярный чемпионат
«Мемфис» — «Оклахома-Сити» — 152:79 (31:16, 41:20, 41:26, 39:17)
М: Джарен Джексон (27), Мелтон (19), Альдама (18 + 10 подборов).
О: Дорт (15), Джером (12), Мэнн (12), Мускала (12).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю