Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Мемфис» одержал самую крупную победу в истории НБА

08:41

«Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА разгромил «Оклахому» со счетом 152:79.

Эта победа с разницей в 73 очка стала самой крупной в истории лиги. Предыдущий рекорд был установлен 17 декабря 1991 года — тогда «Кливленд» обыграл «Майами» со счетом 148:80. При этом «Мемфис» по ходу матча имел преимущество в 78 очков.

После этого матча «Мемфис» с 12 победами занимает пятое место в Западной конференции, «Оклахома» с 6 победами — на 13-й строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Оклахома-Сити» — 152:79 (31:16, 41:20, 41:26, 39:17)

М: Джарен Джексон (27), Мелтон (19), Альдама (18 + 10 подборов).

О: Дорт (15), Джером (12), Мэнн (12), Мускала (12).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
«Пьяный болван без гордости». Что сгубило карьеру великого Пола Гаскойна
Американские ученые назвали защищающий от болезни Альцгеймера витамин
1