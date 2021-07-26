«Мемфис» обменял Йонаса Валанчюнаса в «Нью-Орлеан»
«Нью-Орлеан» и «Мемфис» в скором времени официально объявят о крупной сделке, сообщает ESPN.
«Гриззлиз» согласились принять контракты Стивена Адамса (35 миллионов на два года) и Эрика Бледсоу (38 млн на два года), чтобы заполучить выборы на драфте (10-й и 40-й номера), а также пик первого раунда на драфте-2022.
В свою очередь, «Пеликанс» забрали центрового Йонаса Валанчюнаса, а также более низкие пики «Мишек» — (№17 и №51). Вдобавок, команда из Нового Орлеана разгрузила платежную ведомость, чтобы переподписать Лонзо Болла или найти разыгрывающего среди свободных агентов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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