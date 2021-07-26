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«Мемфис» обменял Йонаса Валанчюнаса в «Нью-Орлеан»

26 июля 2021, 23:42
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«Нью-Орлеан» и «Мемфис» в скором времени официально объявят о крупной сделке, сообщает ESPN.

«Гриззлиз» согласились принять контракты Стивена Адамса (35 миллионов на два года) и Эрика Бледсоу (38 млн на два года), чтобы заполучить выборы на драфте (10-й и 40-й номера), а также пик первого раунда на драфте-2022.

В свою очередь, «Пеликанс» забрали центрового Йонаса Валанчюнаса, а также более низкие пики «Мишек» — (№17 и №51). Вдобавок, команда из Нового Орлеана разгрузила платежную ведомость, чтобы переподписать Лонзо Болла или найти разыгрывающего среди свободных агентов.

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Иван Шитик все материалы автора

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