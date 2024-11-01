«Мемфис» переиграл «Милуоки», «Бакс» потерпели четвертое поражение подряд
«Мемфис» выиграл у «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:99. «Бакс» потерпели четвертое поражения подряд.
Разыгрывающий защитник «Гриззлис» Джа Морант оформил трипл-дабл — 26 очков, 10 подборов и 14 передач. Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл с 37 очками и 11 подборами.
«Мемфис» с результатом 3-3 идет на 9-й строчке в Западной конференции. «Милуоки» — последний в Восточной конференции (1-4).
НБА
Регулярный чемпионат
«Мемфис» — «Милуоки» — 122:99 (40:24, 30:24, 29:22, 23:29)
Мем: Морант (26 + 10 подборов + 14 передач), Альдама (19), Уэллс (16), Пиппен (16).
Мил: Я. Адетокунбо (37 + 11 подборов), Б. Лопес (12), Портис (11).
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