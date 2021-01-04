Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Мемфис»

«Лейкерс» обыграл «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА (108:94). Форвард Леброн Джеймс оформил дабл-дабл, набрав 22 очка и сделав 13 подборов.

В другой встрече «Вашингтон» переиграл «Бруклин» (123:122) благодаря дабл-даблам Брэдли Била и Расселла Уэстбрука.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Лейкерс» — 94:108 (36:25, 18:31, 21:21. 19:31)

М: Андерсон (18), Валанчюнас (14 + 10 подборов), Джонс (14).

Л: Джеймс (22 + 13 подборов), Дэвис (17), Харрелл (16).

«Бруклин» — «Вашингтон» — 122:123 (28:29, 43:41, 22:24, 29:29)

Б: Ирвинг (30 + 10 передач), Дюрант (28 + 11 подборов), Харрис (16).

В: Бил (27 + 10 подборов), Уэстбрук (24 + 10 передач), Брайант (21 + 14 подборов).