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Сегодня, 07:36

«Лейкерс» проиграли «Мемфису», Леброн набрал 39 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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Леброн Джеймс.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Мемфис» на своем паркете переиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 131:114.

Самым результативным игроком встречи стал форвард лос-анджельской команды Леброн Джеймс, набравший 39 очков.

В других матчах «Хьюстон» выиграл у «Сан-Антонио» (127:100), а «Кливленд» на выезде победил «Нью-Орлеан» (131:122).

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Сан-Антонио» — 127:100 (31:19, 32:19, 31:33, 33:29)

Х: Ванвлит (21 + 10 передач), Грин (21), Шенгюн (16), Смит (12), Исон (12).

С: Вембаньяма (15), Шэмпени (13), Пол (10), К. Джонсон (10), Брэнэм (10).

«Мемфис» — «ЛА Лейкерс» — 131:114 (35:27, 24:26, 36:28, 36:33)

М: Морант (20), Уэллс (20), Джарен Джексон (20), Альдама (11 + 11 подборов).

Л: Джеймс (39), Ривз (19), Реддиш (15), Расселл (12).

«Нью-Орлеан» — «Кливленд» — 122:131 (34:29, 25:30, 29:40, 34:32)

Н: Уильямсон (29), Альварадо (27), Ингрэм (20).

К: Митчелл (29), Аллен (16 + 14 подборов), Леверт (16), Э. Мобли (15).

Баскетбол
НБА
БК Кливленд Кавальерс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Хьюстон Рокетс
Сан-Антонио Спёрс
Леброн Джеймс
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