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15 марта 2025, 05:47

«Мемфис» проиграл «Кливленду», Морант набрал 44 очка

Евгений Козинов
Корреспондент

«Мемфис» на своем паркете проиграл «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:133. Разыгрывающий защитник «Гриззлис» Джа Морант набрал 44 очка.

В других встречах «Сан-Антонио» проиграл «Шарлотт» (134:145), «Хьюстон» разгромил «Даллас» (133:96), «Миннесота» одолела «Орландо» (118:111).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Кливленд» — 124:133 (29:36, 29:39, 34:37, 32:21)

М: Морант (44), Джарен Джексон (13), Кларк (13), Бэйн (12).

К: Э. Мобли (22 + 11 подборов), Гарлэнд (20), Хантер (18), Аллен (16).

«Сан-Антонио» — «Шарлотт» — 134:145 (26:37, 29:44, 40:40, 39:24)

С: Касл (26), Васселл (22), Сохан (14), Мамукелашвили (13).

Ш: Болл (27 + 15 передач), Смит (26), Бриджес (21), Грин (20).

«Хьюстон» — «Даллас» — 133:96 (27:25, 35:24, 37:21, 34:26)

Х: Исон (30), Грин (23), Шенгюн (16 + 15 подборов), А. Холидэй (13), Смит (13).

Д: Уильямс (25), Маршалл (21), Динуидди (20), Эдвардс (12).

«Миннесота» — «Орландо» — 118:111 (33:30, 29:28, 16:29, 40:24)

М: Эдвардс (28), Рэндл (22), Дивинченцо (14), Гобер (12 + 12 подборов), Александер-Уокер (12).

О: Банкеро (43 + 10 подборов), Хьюстан (18), Ф. Вагнер (16).

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БК Даллас Маверикс
БК Кливленд Кавальерс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Орландо Мэджик
БК Хьюстон Рокетс
БК Шарлотт Хорнетс
Сан-Антонио Спёрс
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