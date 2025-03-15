«Мемфис» проиграл «Кливленду», Морант набрал 44 очка
«Мемфис» на своем паркете проиграл «Кливленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:133. Разыгрывающий защитник «Гриззлис» Джа Морант набрал 44 очка.
В других встречах «Сан-Антонио» проиграл «Шарлотт» (134:145), «Хьюстон» разгромил «Даллас» (133:96), «Миннесота» одолела «Орландо» (118:111).
НБА
Регулярный чемпионат
«Мемфис» — «Кливленд» — 124:133 (29:36, 29:39, 34:37, 32:21)
М: Морант (44), Джарен Джексон (13), Кларк (13), Бэйн (12).
К: Э. Мобли (22 + 11 подборов), Гарлэнд (20), Хантер (18), Аллен (16).
«Сан-Антонио» — «Шарлотт» — 134:145 (26:37, 29:44, 40:40, 39:24)
С: Касл (26), Васселл (22), Сохан (14), Мамукелашвили (13).
Ш: Болл (27 + 15 передач), Смит (26), Бриджес (21), Грин (20).
«Хьюстон» — «Даллас» — 133:96 (27:25, 35:24, 37:21, 34:26)
Х: Исон (30), Грин (23), Шенгюн (16 + 15 подборов), А. Холидэй (13), Смит (13).
Д: Уильямс (25), Маршалл (21), Динуидди (20), Эдвардс (12).
«Миннесота» — «Орландо» — 118:111 (33:30, 29:28, 16:29, 40:24)
М: Эдвардс (28), Рэндл (22), Дивинченцо (14), Гобер (12 + 12 подборов), Александер-Уокер (12).
О: Банкеро (43 + 10 подборов), Хьюстан (18), Ф. Вагнер (16).