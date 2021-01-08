«Кливленд» одержал победу в матче с «Мемфисом»

«Кливленд» выиграл у «Мемфиса» (94:90) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Андре Драммонд — 22 очка. У хозяев 17 очков заработал Йонас Валанчюнас и стал лучшим снайпером.

«Кливленд» занимает восьмое место на Востоке. «Мемфис» идет последним на Западе.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Кливленд» — 90:94 (24:19, 21:27, 24:21, 21:27)

8 января.