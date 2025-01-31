«Мемфис» прервал 4-матчевую серию побед «Хьюстона»

«Мемфис» дома» победил «Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:119.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джейлен Грин, набравший 25 очков. Игрок хозяев Десмонд Бэйн оформил дабл-дабл — 24 очка+12 подборов.

«Мемфис» занимает третье место в Западной конференции НБА. «Хьюстон» идет вторым на «Западе». У «Рокетс» прервалась серия из четырех побед подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Хьюстон» — 120:119 (33:38, 23:28, 36:30, 28:23)

31 января. Мемфис. «FedExForum».

«Юта» — «Миннесота» — 113:138 (31:27, 22:30, 22:44, 38:37)

31 января. Солт-Лейк-Сити. «Vivint Arena».

«Портленд» — «Орландо» — 119:90 (28:35, 34:18, 29:20, 28:17)

31 января. Портленд. «Moda Center».