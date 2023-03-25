«Мемфис» разгромил «Хьюстон» и гарантировал себе выход в плей-офф НБА

«Мемфис» разгромил «Хьюстон» дома в матче регулярного чемпионата НБА — 151:114.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Люк Кеннард, набравший 30 очков.

Благодаря этой победе «Гриззлис» обеспечили себе выход в плей-офф. «Мемфис» стал пятой командой, которая гарантировала себе участие в матчах навылет, ранее этого добились «Милуоки», «Филадельфия», «Бостон» и «Денвер».

В параллельных матчах «Вашингтон» победил «Сан-Антонио», «Бостон» выиграл у «Индианы», «Даллас» уступил «Шарлотт», а «Торонто» оказался сильнее «Детройта».

НБА

Регулярный сезон

«Мемфис» — «Хьюстон» — 151:114 (42:30, 41:22, 36:32, 32:30)

М: Кеннард (30), Бэйн (25), Морант, Дж. Джексон (оба — 18)

Х: Исон (21), Портер-мл., Дж. Смит-мл. (оба — 20)

«Бостон» — «Индиана» — 120:95 (34:32, 26:23, 32:21, 28:19)

Б: Тэйтум (34), Браун (27), Уайт (22)

И: Тернер, Хэлибертон (оба — 20), А. Джексон (12)

«Вашингтон» — «Сан-Антонио» — 136:124 (33:26, 33:36, 33:36, 37:26)

В: Кисперт (26), Райт (24), Порзингис (23)

С: Джонсон (30 + 10 подборов), Бэйтс-Диоп (20), Макдермотт (18)

«Торонто» — «Детройт» — 118:97 (38:26, 34:26, 20:21, 26:24)

Т: Сиакам (32), Буше (19 + 13 подборов), Ванвлит (18)

Д: Айви (20), Багли, Вайзман (оба — 14)

«Даллас» — «Шарлотт» — 109:117 (26:37, 29:32, 32:26, 22:22)

Д: Дончич (34 + 10 подборов), Ирвинг (18), Вуд, Пауэлл (оба — 14)

Ш: Вашингтон (28), Хэйуорд (25), Ден. Смит-мл., Михайлюк, Уильямс (все трое — 13)