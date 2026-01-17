Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

«Мемфис» хочет получить выгодные драфт-пики за Джа Моранта

Евгений Козинов
Корреспондент

«Мемфис» может обменять разыгрывающего защитника Джа Моранта, но не на другого игрока. По информации журналиста Сэма Амика, «Гриззлис» хотят получить за 26-летнего американца «серьезные драфт-пики».

Ранее появилась информация, что Джа интересуются «Миннесота» и «Сакраменто».

Морант был выбран «Гриззлис» под общим вторым номером на драфте 2019 года. В этом сезоне он принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 19,0 очка, 3,2 подбора и 7,6 передачи.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
НБА
БК Мемфис Гриззлиз
Читайте также
Визы не дадут? Безопасность не гарантирована? Что делать с плей-офф в КХЛ? Четыре вопроса после разбана России в хоккее
Сюрприз от Трусовой и двойной подиум наших мужчин. Чего ждем от россиян на Гран-при Китая
«Кто-то должен поставить эту диву на место». Американка Пегула жестко раскритиковала россиянку Мирру Андрееву
Популярное видео
Егор Корнев хотел бросить плавание, но...
Егор Корнев хотел бросить плавание, но...
О храпе и вреде вейпов — в подкасте Ксении Шойгу
О храпе и вреде вейпов — в подкасте Ксении Шойгу
У «Металлурга» начались проблемы
У «Металлурга» начались проблемы
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Славия» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Бетис»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Наполи»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Сабах»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Сабах»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Брюгге»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Брюгге»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Бавария»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рома»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Интер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Интер»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Лилль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Лилль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Слован»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Слован»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Клипперс» подпишут с Болдуином контракт на 10 дней

«Кливленд» переиграл «Филадельфию»
Новости
RSS RSS
Все новости