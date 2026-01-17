«Мемфис» хочет получить выгодные драфт-пики за Джа Моранта

«Мемфис» может обменять разыгрывающего защитника Джа Моранта, но не на другого игрока. По информации журналиста Сэма Амика, «Гриззлис» хотят получить за 26-летнего американца «серьезные драфт-пики».

Ранее появилась информация, что Джа интересуются «Миннесота» и «Сакраменто».

Морант был выбран «Гриззлис» под общим вторым номером на драфте 2019 года. В этом сезоне он принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 19,0 очка, 3,2 подбора и 7,6 передачи.