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«Мемфис» готов обменять Джа Моранта

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Мемфис» рассматривает предложения по обмену разыгрывающего Джа Моранта, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

По информации источника, переговоры об обмене 26-летнего американца ведут несколько клубов. Считается, что «Мемфис» отдаст предпочтение сделке, в результате которой получат молодых игроков и драфт-пики.

«Мемфис» в 2019 году выбрал Моранта под вторым номером драфта НБА. В этом сезоне разыгрывающий провел 18 матчей, набирая в среднем 19 очков, а также делая 7,6 передачи и 3,3 подбора за игру.

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