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26 февраля, 06:31

«Мемфис» проиграл «Голден Стэйт»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джи Джи Джексон забрасывает мяч.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Мемфис» на своем паркете проиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:133.

В других встречах «Сан-Антонио» выиграл у «Торонто» (110:107), «Детройт» победил «Оклахому» (124:116), «Хьюстон» переиграл «Сакраменто» (128:97), «Милуоки» одержал победу над «Кливлендом» (118:116).

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Голден Стэйт» — 112:133 (31:34, 22:40, 23:22, 36:37)

М: Джексон (24), Джером (22), Смолл (16), Хендрикс (14).

Г: Ричард (21), Подземски (19), Пэйтон (19), Сантос (17).

«Торонто» — «Сан-Антонио» — 107:110 (29:30, 30:27, 31:21, 17:32)

Т: Куикли (20), Ингрэм (20 + 11 подборов), Барнс (15), Пелтль (15).

С: Васселл (21), Фокс (20), Харпер (15), Касл (13), Вембаньяма (12).

«Детройт» — «Оклахома-Сити» — 124:116 (22:34, 36:18, 36:28, 30:36)

Д: Каннингем (29 + 13 передач), Дюран (29 + 15 подборов), Д. Робинсон (16).

О: Джейлин Уильямс (30 + 11 подборов), Уоллес (23), Уиггинс (20), Маккейн (20).

«Хьюстон» — «Сакраменто» — 128:97 (33:22, 44:28, 31:26, 20:21)

Х: Шеппард (28), Шенгюн (26 + 13 подборов + 11 передач), Дюрант (21), Окоги (14).

С: Уэстбрук (22), Дерозан (15), Клиффорд (15).

«Милуоки» — «Кливленд» — 118:116 (33:33, 29:30, 31:31, 25:22)

М: Портер (20), Роллинз (18), Кузма (17), Грин (17), Тернер (15).

К: Аллен (27 + 11 подборов), Шредер (26), Эллис (14), Меррилл (14), Тайсон (14 + 10 подборов).

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НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Детройт Пистонс
БК Кливленд Кавальерс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Милуоки Бакс
БК Сакраменто Кингз
БК Торонто Рэпторз
Сан-Антонио Спёрс
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