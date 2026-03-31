«Финикс» нанес гостевое поражение «Мемфису»

«Финикс» победил «Мемфис» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 131:105.

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Санс» Девин Букер — у него 36 очков.

«Финикс» (42-33) располагается на седьмом месте в таблице Западной конференции. «Мемфис» (25-50) идет на 11-м месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Мемфис» — «Финикс» — 105:131 (31:34, 30:31, 28:26, 16:40)

М: Бертон (17 очков), Спенсер (16), Джексон (14)

Ф: Букер (36), Грин (21), Джиллеспи (11 + 10 передач)

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