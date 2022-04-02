«Финикс» проиграл «Мемфису», несмотря на 41 очко Букера

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«Мемфис» на своем паркете обыграл «Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:114. Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Санс» Девин Букер, набравший 41 очко.

В других встречах «Хьюстон» проиграл «Сакраменто» (117:122), 43 очка Ковингтона помогли «Клипперс» разгромить «Милуоки», «Детройт» выиграл у «Оклахомы» (110:101).

НБА

Регулярный чемпионат

«Хьюстон» — «Сакраменто» — 117:122 (41:26, 21:31, 29:29, 26:36)

Х: Грин (33), Портер (27 + 11 передач), Мэтьюз (22).

С: Барнс (25), Дивинченцо (19), Мету (18 + 13 подборов), Джонс (17 + 17 подборов).

«Мемфис» — «Финикс» — 122:114 (34:23, 20:27, 30:33, 38:31)

М: Брукс (30), Уильямс (19), Мелтон (17), Кончар (14).

Ф: Букер (41), Бриджес (18), Пэйн (11).

«Милуоки» — «Клипперс» — 119:153 (30:34, 32:39, 26:41, 31:39)

М: Нвора (28), Портис (25), Картер (18).

К: Ковингтон (43), Коффи (32), Кеннард (23).

«Оклахома-Сити» — «Детройт» — 101:110 (20:21, 32:34, 14:28, 35:27)

О: Маледон (28), Роби (16), Уотерс (16).

Д: Хэйс (26), Джексон (26), Ливерс (17 + 11 подборов).