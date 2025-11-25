Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» победить «Мемфис»
«Денвер» в гостях переиграл «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:115.
Центровой гостей Никола Йокич оформил трипл-дабл — 17 очков, 16 передач и 10 подборов.
«Денвер» занимает второе место в Западной конференции НБА. «Мемфис» идет десятым на «Западе».
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«Мемфис» — «Денвер» — 115:125 (23:27, 31:35, 31:31, 30:32)
М: Ландейл (26 очков+10 подборов), Уэллс (22), Спенсер (18)
Д: Мюррэй (29), Уотсон (27), Джонсон (18), Йокич (17+10+16)
25 ноября. Мемфис. «FedExForum».
«Милуоки» — «Портленд» — 103:115 (27:32, 26:33, 21:30, 29:20)
М: Портис (22), Энтони (16), Кузма (15)
П: Грант (35), Авдия (22), Клинган (14+12 подборов)
25 ноября. Милуоки. «Fiserv Forum».
«Нью-Орлеан» — «Чикаго» — 143:130 (37:30, 37:28, 34:35, 35:37)
Н-О: Уильямссон (29), Бей (20+13 подборов), Мерфи (20)
Ч: Досунму (28), Уайт (24), Гидди (21)
25 ноября. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».