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25 ноября 2025, 06:32

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» победить «Мемфис»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Денвер» в гостях переиграл «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 125:115.

Центровой гостей Никола Йокич оформил трипл-дабл — 17 очков, 16 передач и 10 подборов.

«Денвер» занимает второе место в Западной конференции НБА. «Мемфис» идет десятым на «Западе».

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«Мемфис» — «Денвер» — 115:125 (23:27, 31:35, 31:31, 30:32)

М: Ландейл (26 очков+10 подборов), Уэллс (22), Спенсер (18)

Д: Мюррэй (29), Уотсон (27), Джонсон (18), Йокич (17+10+16)

25 ноября. Мемфис. «FedExForum».

«Милуоки» — «Портленд» — 103:115 (27:32, 26:33, 21:30, 29:20)

М: Портис (22), Энтони (16), Кузма (15)

П: Грант (35), Авдия (22), Клинган (14+12 подборов)

25 ноября. Милуоки. «Fiserv Forum».

«Нью-Орлеан» — «Чикаго» — 143:130 (37:30, 37:28, 34:35, 35:37)

Н-О: Уильямссон (29), Бей (20+13 подборов), Мерфи (20)

Ч: Досунму (28), Уайт (24), Гидди (21)

25 ноября. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».

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БК Денвер Наггетс
БК Мемфис Гриззлиз
БК Милуоки Бакс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Чикаго Буллз
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