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Сегодня, 07:08

«Мемфис» обыграл «Даллас» в плей-ин НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
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Энтони Дэвис (слева) против Санти Алдамы.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Мемфис» выиграл у «Далласа» во втором раунде плей-ин НБА — 120:106.

Центровой «Маверикс» Энтони Дэвис стал самым результативным игроком матча, набрав 40 очков.

«Мемфис» пробился в плей-офф НБА, где в первом раунде сыграет против «Оклахомы». Первый матч состоится в воскресенье, 20 апреля, и начнется в 20:00 по московскому времени.

НБА

Плей-ин

«Мемфис» — «Даллас» — 120:106 (39:24, 27:25, 30:29, 24:28)

М: Джарен Джексон (24), Морант (22), Бэйн (22), Иди (15 + 11 подборов), Пиппен (13).

Д: Дэвис (40), Томпсон (18), Уильямс (16), Маршалл (13).

Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
БК Мемфис Гриззлиз
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