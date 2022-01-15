Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» прервать серию «Мемфиса» из 11 побед подряд

«Даллас» обыграл «Мемфис» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:85.

Разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич сделал трипл-дабл, словенец набрал 27 очков, а также сделал 12 подборов и 10 ассистов. Баскетболист стал самым результативным игроком матча.

«Даллас» прервал серию «Мемфиса» из 11 побед подряд.

В параллельном матче «Сакраменто» обыграл «Хьюстон» — 126:114.

НБА

Регулярный сезон

«Мемфис» — «Даллас» — 85:112 (29:25, 26:25, 18:34, 12:28)

М: Морант (19), Бэйн (16), Андерсон (12)

Д: Дончич (27 + 12 подборов + 10 передач), Хардуэй (16), Брансон, Крисс (оба — 15)

15 января. Мемфис. «FedExForum».

«Сакраменто» — «Хьюстон» — 126:114 (31:40, 34:20, 33:29, 28:25)

С: Фокс (27), Багли (26 + 13 подборов), Хилд (19)

Х: Вуд (26), Тэйт (17 + 10 подборов), Гордон, Портер-мл. (оба — 16)

15 января. Сакраменто. «Golden 1 Center».