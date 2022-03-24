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Сегодня, 05:11

43 очка Ирвинга не спасли «Бруклин» от поражения в матче с «Мемфисом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Мемфис» переиграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:120. Самым результативным игроком встречи стал Кайри Ирвинг, набравший 43 очка в составе «Нетс».

В других встречах «Бостон» обыграл «Юту» (125:97), «Майами» проиграл «Голден Стэйт» (104:118).

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Юта» — 125:97 (39:24, 29:21, 25:23, 32:29)

Б: Браун (26), Тейтум (26), Р. Уильямс (12 + 10 подборов).

Ю: Митчелл (37), Гобер (14 + 11 подборов), Паскалл (11).

«Мемфис» — «Бруклин» — 132:120 (40:32, 36:30, 27:42, 29:16)

М: Бэйн (23), Мелтон (23), Брукс (21), Джонс (16 + 10 передач).

Б: Ирвинг (43), Дюрант (35 + 11 подборов), Драммонд (15).

«Майами» — «Голден Стэйт» — 104:118 (23:23, 27:27, 30:31, 24:37)

М: Лаури (26), Адебайо (25), Батлер (20).

Г: Пул (30), Куминга (22), Уиггинс (22), Ли (22).

БК Бостон Селтикс
БК Бруклин Нетс
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Майами Хит
БК Мемфис Гриззлиз
БК Юта Джаз
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