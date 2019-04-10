Мэджик Джонсон: "Я был счастливее, когда не был президентом "Лейкерс"

Мэджик Джонсон объяснил свое решение покинуть пост президента "Лейкерс". Он признался, что эта должность не доставляла ему удовольствия.

– Я был счастливее, когда не был президентом, – цитирует ESPN Джонсона. – У нас есть Леброн. Летом должна прийти еще одна большая звезда, и тогда команда будет в состоянии бороться за чемпионство.

Это было трудное решение. Я плакал. И сейчас готов заплакать. Это тяжело, когда ты так любишь клуб. Мне хочется снова получать удовольствие. Я хочу быть снова тем, кем был до этой работы.